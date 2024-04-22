Леуткин Симеон Иванов
Место рождения
Дата рождения1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.
Отец: Леуткин Иван Фотиев
Мать: Леуткина Васса Иванова
Бракосочетание
27.01.1893 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
По жениху Яков Фомин Кинтеев Леонтий Иванов Янкин По невесте Полиэкт Хрисанфов Сорокин Евдоким Антонов Лысев
Рождение ребёнка
21.05.1898 ст.
Дочь: Леуткина Елена Симеонова
Мать ребёнка: Леуткина Параскева Петрова
Рождение ребёнка
?.03.1903 ст.
Мать ребёнка: Леуткина Параскева Петрова
Рождение ребёнка
28.06.1905 ст.
Сын: Леуткин Пётр Семенов
Мать ребёнка: Леуткина Параскева Петрова
Смерть
Неизвестно