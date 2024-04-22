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Леуткин Симеон Иванов

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.

Отец: Леуткин Иван Фотиев

Мать: Леуткина Васса Иванова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
27.01.1893 ст.

Жена: Леуткина Параскева Петрова

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
По жениху Яков Фомин Кинтеев Леонтий Иванов Янкин По невесте Полиэкт Хрисанфов Сорокин Евдоким Антонов Лысев
Рождение ребёнка
21.05.1898 ст.

Дочь: Леуткина Елена Симеонова

Мать ребёнка: Леуткина Параскева Петрова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
?.03.1903 ст.

Сын: Леуткин Федор Семенов

Мать ребёнка: Леуткина Параскева Петрова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.06.1905 ст.

Сын: Леуткин Пётр Семенов

Мать ребёнка: Леуткина Параскева Петрова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
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