Леуткина (Овчинникова) Параскева Петрова
Место рождения
Дата рождения1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1893 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
По жениху Яков Фомин Кинтеев Леонтий Иванов Янкин По невесте Полиэкт Хрисанфов Сорокин Евдоким Антонов Лысев
Рождение ребёнка
21.05.1898 ст.
Дочь: Леуткина Елена Симеонова
Отец ребёнка: Леуткин Симеон Иванов
Рождение ребёнка
?.03.1903 ст.
Отец ребёнка: Леуткин Симеон Иванов
Рождение ребёнка
28.06.1905 ст.
Сын: Леуткин Пётр Семенов
Отец ребёнка: Леуткин Симеон Иванов
Смерть
Неизвестно