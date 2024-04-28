Леуткина (Овчинникова) Параскева Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леуткина (Овчинникова) Параскева Петрова

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
27.01.1893 ст.

Муж: Леуткин Симеон Иванов

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
По жениху Яков Фомин Кинтеев Леонтий Иванов Янкин По невесте Полиэкт Хрисанфов Сорокин Евдоким Антонов Лысев
Рождение ребёнка
21.05.1898 ст.

Дочь: Леуткина Елена Симеонова

Отец ребёнка: Леуткин Симеон Иванов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
?.03.1903 ст.

Сын: Леуткин Федор Семенов

Отец ребёнка: Леуткин Симеон Иванов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.06.1905 ст.

Сын: Леуткин Пётр Семенов

Отец ребёнка: Леуткин Симеон Иванов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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