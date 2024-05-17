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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Онисимов Казьма
Отец ребёнка: не указан
д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Онисимов Максим
Отец ребёнка: не указан
д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгов Егор
Отец ребёнка: не указан
д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу
Рождение ребёнка
Около 1875
Отец ребёнка: не указан
д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу