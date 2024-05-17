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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1875 г.р.
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Добавил:

ГЖ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Онисимов Казьма

Отец ребёнка: не указан

д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Онисимов Максим

Отец ребёнка: не указан

д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгов Егор

Отец ребёнка: не указан

д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Онисимов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: не указан

д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу

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