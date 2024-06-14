Долгов Егор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Егор

Место рождения

д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: ?

д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривощапова (Долгова) Марфа Егоровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу
Похороны
Неизвестно
с. Софьинка Умётского райна Тамбовской области

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