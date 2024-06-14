Долгов Егор
Место рожденияд. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: ?
д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривощапова (Долгова) Марфа Егоровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу
Похороны
Неизвестно
с. Софьинка Умётского райна Тамбовской области