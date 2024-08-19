Дроздов Никита Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти1839
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
протоиерей
Рождение ребёнка
1822
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Дроздова (Некрасова Некрасов) Анна Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
1830
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Дроздова (Некрасова Некрасов) Анна Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
23.06.1835
Рождение ребёнка
20.03.1838
Мать ребёнка: Дроздова (Некрасова Некрасов) Анна Ксенофонтовна
Смерть
1839