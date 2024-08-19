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Дроздов Никита Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цветкова (Дроздова Дроздов) Евдокия Никитична

Мать ребёнка: Дроздова (Некрасова Некрасов) Анна Ксенофонтовна

Работа или профессия
Неизвестно
протоиерей
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Фаворская (Дроздова Дроздов) Клавдия Никитична

Мать ребёнка: Дроздова (Некрасова Некрасов) Анна Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Дроздов Василий Никитич

Мать ребёнка: Дроздова (Некрасова Некрасов) Анна Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Смирнова (Дроздова Дроздов) Надежда Никитична

Мать ребёнка: Дроздова (Некрасова Некрасов) Анна Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Дроздов Иоанн Никитич

Мать ребёнка: Дроздова (Некрасова Некрасов) Анна Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
23.06.1835

Дочь: Казанская (Дроздова Дроздов) Ольга Никитична

Мать ребёнка: Дроздова (Некрасова Некрасов) Анна Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
20.03.1838

Сын: Дроздов Николай Никитич

Мать ребёнка: Дроздова (Некрасова Некрасов) Анна Ксенофонтовна

Смерть
1839

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