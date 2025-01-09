Чернов Иван Юдинович
мужской, родился 22.05.1838 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1858
ОтецЧернов Юда Иванович19.07.1803 ст. г.р.
МатьЧернова Матрена ЛаврентьевнаОколо 1804 г.р.
Супруги
Чернова (Заишникова) Мария Степановна19.03.1839 ст. г.р.
Дети
(Чернова) Екатерина Ивановна01.11.1858 ст. г.р.
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Место
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Рождение
22.05.1838 ст.
Отец: Чернов Юда Иванович
Место жительства
Неизвестно
Крещение
22.05.1838 ст.
Бракосочетание
03.02.1857 ст.
Рождение ребёнка
01.11.1858 ст.
Дочь: (Чернова) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Чернова (Заишникова) Мария Степановна
Смерть
После 1858