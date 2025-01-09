Чернов Иван Юдинович 22.05.1838 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Чернов Иван Юдинович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился 22.05.1838 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1858

Отец
Чернов Юда Иванович19.07.1803 ст. г.р.
Мать
Чернова Матрена ЛаврентьевнаОколо 1804 г.р.
Супруги
Чернова (Заишникова) Мария Степановна19.03.1839 ст. г.р.
Дети
(Чернова) Екатерина Ивановна01.11.1858 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1838 ст.

Отец: Чернов Юда Иванович

Мать: Чернова Матрена Лаврентьевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
22.05.1838 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
03.02.1857 ст.

Жена: Чернова (Заишникова) Мария Степановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
01.11.1858 ст.

Дочь: (Чернова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Чернова (Заишникова) Мария Степановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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