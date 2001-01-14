Мухтарова (Зайнуллина) Минсырур Зайнулловна
Место рождения
Дата рождения07.02.1914 ст.
Дата смерти14.01.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1914 ст.
Отец: Зайнулла Фазлуллин
Мать: Уммигульсум Хайруллина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1937
Отец ребёнка: Мухтаров Хатип Мухтарович
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
14.01.2001
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан