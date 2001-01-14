Мухтарова (Зайнуллина) Минсырур Зайнулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухтарова (Зайнуллина) Минсырур Зайнулловна

Место рождения

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.02.1914 ст.

Дата смерти

14.01.2001

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1914 ст.

Отец: Зайнулла Фазлуллин

Мать: Уммигульсум Хайруллина

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухтаров Хатип Мухтарович

Рождение ребёнка
19.09.1937

Сын: Мухтаров Исхак Хатипович

Отец ребёнка: Мухтаров Хатип Мухтарович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
14.01.2001
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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