Гнидина (Голубева) Анна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.09.1936
Дочь: Легостева (Гнидина) Надежда Павловна
Отец ребёнка: Гнидин Павел Лаврентьевич
Рождение ребёнка
26.06.1939
Дочь: Ясонова (Гнидина) Мария Павловна
Отец ребёнка: Гнидин Павел Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно