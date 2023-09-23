Гнидина (Голубева) Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнидина (Голубева) Анна Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гнидин Павел Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Гнидин Виктор Павлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.09.1936

Дочь: Легостева (Гнидина) Надежда Павловна

Отец ребёнка: Гнидин Павел Лаврентьевич

Рождение ребёнка
26.06.1939

Дочь: Ясонова (Гнидина) Мария Павловна

Отец ребёнка: Гнидин Павел Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно

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