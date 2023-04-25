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Гнидин Павел Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гнидина (Голубева) Анна Антоновна

Рождение ребёнка
05.09.1936

Дочь: Легостева (Гнидина) Надежда Павловна

Мать ребёнка: Гнидина (Голубева) Анна Антоновна

Рождение ребёнка
26.06.1939

Дочь: Ясонова (Гнидина) Мария Павловна

Мать ребёнка: Гнидина (Голубева) Анна Антоновна

Смерть
Неизвестно

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