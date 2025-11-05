Мамонов Виталий
мужской, родился Неизвестно
Супруги
Мамонова (Спиридонова) ЛарисаНеизвестно г.р.
Дети
Мамонов АндрейНеизвестно г.р.
(Мамонова) АнастасияНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мамонова) Анастасия
Мать ребёнка: Мамонова (Спиридонова) Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамонов Андрей
Мать ребёнка: Мамонова (Спиридонова) Лариса