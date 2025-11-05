Мамонова (Спиридонова) Лариса
женский, родилась Неизвестно
ОтецСпиридонов НиколайНеизвестно г.р.
МатьСпиридонова ГалинаНеизвестно г.р.
Супруги
Мамонов ВиталийНеизвестно г.р.
Дети
Мамонов АндрейНеизвестно г.р.
(Мамонова) АнастасияНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Спиридонов Николай
Мать: Спиридонова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мамонова) Анастасия
Отец ребёнка: Мамонов Виталий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамонов Андрей
Отец ребёнка: Мамонов Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамонов Виталий