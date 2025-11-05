Мамонова (Спиридонова) Лариса Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Мамонова (Спиридонова) Лариса

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Спиридонов НиколайНеизвестно г.р.
Мать
Спиридонова ГалинаНеизвестно г.р.
Супруги
Мамонов ВиталийНеизвестно г.р.
Дети
Мамонов АндрейНеизвестно г.р.
(Мамонова) АнастасияНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Спиридонов Николай

Мать: Спиридонова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мамонова) Анастасия

Отец ребёнка: Мамонов Виталий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонов Андрей

Отец ребёнка: Мамонов Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамонов Виталий

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