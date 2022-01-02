Неспанова (Петряшева) Мария Силина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1883 ст.
Отец: Петряшев Сила
Мать: не указана
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5NXG?i=85&cat=1323325
Бракосочетание
14.04.1904
Кобыльск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5NXG?i=85&cat=1323325
Место жительства
По 14.04.1904 ст.
Косково, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5NXG?i=85&cat=1323325
Смерть
Неизвестно