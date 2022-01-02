Неспанова (Петряшева) Мария Силина Около 1883 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНеспанова (Петряшева) Мария Силина

Неспанова (Петряшева) Мария Силина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883 ст.

Отец: Петряшев Сила

Мать: не указана

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5NXG?i=85&cat=1323325
Бракосочетание
14.04.1904

Муж: Неспанов Василий Алексеев

Кобыльск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5NXG?i=85&cat=1323325
Место жительства
По 14.04.1904 ст.
Косково, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5NXG?i=85&cat=1323325
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.