Неспанов Василий Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неспанов Василий Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.04.1904

Жена: Неспанова Мария Силина

Кобыльск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5NXG?i=85&cat=1323325
Смерть
Неизвестно
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