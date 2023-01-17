Неспанов Василий Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.04.1904
Жена: Неспанова Мария Силина
Кобыльск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5NXG?i=85&cat=1323325
Смерть
Неизвестно