Черкасов Илья Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасов Илья Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
01.04.1882 ст.
Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1882 ст.

Дочь: Черкасова Параскева Ильинична

Мать ребёнка: Черкасова Параскева Автономовна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 25
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкасова Параскева Автономовна

Смерть
Неизвестно
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