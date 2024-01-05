Черкасов Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Восприемник
01.04.1882 ст.
Рождение ребёнка
25.10.1882 ст.
Дочь: Черкасова Параскева Ильинична
Мать ребёнка: Черкасова Параскева Автономовна
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 25
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно