Беляевский Григорий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Беляевский Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляевская Екатерина
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Беляевская) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Беляевская Екатерина
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Беляевская) Матрона Григорьевна
Мать ребёнка: Беляевская Екатерина
Смерть
Неизвестно