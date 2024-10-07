Беляевский Григорий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляевский Григорий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Беляевский Фёдор

Мать: Беляевская Наталья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляевская Екатерина

Место жительства
Неизвестно
Бяково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Беляевская) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Беляевская Екатерина

Бяково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Беляевская) Матрона Григорьевна

Мать ребёнка: Беляевская Екатерина

Бяково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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