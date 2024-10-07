Беляевская Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляевская Наталья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляевский Фёдор

Место жительства
Неизвестно
Бяково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Беляевский Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Беляевский Фёдор

Рождение ребёнка
1772

Сын: Беляевский Лаврентий Фёдорович

Отец ребёнка: Беляевский Фёдор

Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Беляевская) Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Беляевский Фёдор

Бяково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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