Беляевская Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляевский Фёдор
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1756
Сын: Беляевский Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Беляевский Фёдор
Рождение ребёнка
1772
Сын: Беляевский Лаврентий Фёдорович
Отец ребёнка: Беляевский Фёдор
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Беляевская) Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Беляевский Фёдор
Смерть
Неизвестно