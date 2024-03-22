Аграфена Андреева
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Андрей Трофимов
Мать: Агрипена Сергеева
Бракосочетание
До 1753
Муж: Афанасий Петров
Рождение ребёнка
1760
Сын: Григорий Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Петров
Бракосочетание
06.02.1764 ст.
Муж: Фёдор Никитин
Рождение ребёнка
19.03.1769 ст.
Дочь: Дарья Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Никитин
Смерть
Неизвестно