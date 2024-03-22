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Аграфена Андреева

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Андрей Трофимов

Мать: Агрипена Сергеева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
До 1753

Муж: Афанасий Петров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1760

Сын: Григорий Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Петров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
06.02.1764 ст.

Муж: Фёдор Никитин

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
19.03.1769 ст.

Дочь: Дарья Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Никитин

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
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