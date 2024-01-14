Матрона Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Дмитриевна

Место рождения

д. Жердево, Плосковской волости, Мышкинского уезда, Ярославской губернии

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1873 г.р.

Дети

Около 1896 г.р.

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Место
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Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Жердево, Плосковской волости, Мышкинского уезда, Ярославской губернии
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Орехов Дмитрий

Отец ребёнка: Орехов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орехов Александр

Смерть
Неизвестно
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