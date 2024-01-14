Матрона Дмитриевна
Место рожденияд. Жердево, Плосковской волости, Мышкинского уезда, Ярославской губернии
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
д. Жердево, Плосковской волости, Мышкинского уезда, Ярославской губернии
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Орехов Дмитрий
Отец ребёнка: Орехов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орехов Александр
Смерть
Неизвестно