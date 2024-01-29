Федотов Виталий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1960
Дата смерти02.09.1991
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1978
Мать ребёнка: Федотова (Тужикова) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
08.11.1978
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1986
Сын: Федотов Сергей Витальевич
Мать ребёнка: Федотова (Тужикова) Татьяна Васильевна
Смерть
02.09.1991