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Федотов Виталий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1960

Дата смерти

02.09.1991

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1960

Отец: Федотов Виктор Васильевич

Мать: Федотова Евдокия Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова (Тужикова) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
08.11.1978

Сын: Федотов Роман Витальевич

Мать ребёнка: Федотова (Тужикова) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
08.11.1978

Сын: Федотов Роман Витальевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1986

Сын: Федотов Сергей Витальевич

Мать ребёнка: Федотова (Тужикова) Татьяна Васильевна

Смерть
02.09.1991

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