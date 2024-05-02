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Белякин Семен Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1883

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1883

Отец: Белякин Никита Павлович

Мать: Белякина (Скрипникова) Анастасия Ивановна

Бракосочетание
21.01.1904

Жена: Белякина (Пичугина) Федосия Степановна

Рождение ребёнка
27.02.1905

Сын: Белякин Василий Семенович

Мать ребёнка: Белякина (Пичугина) Федосия Степановна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Белякина) Анна Семеновна

Мать ребёнка: Белякина (Пичугина) Федосия Степановна

Рождение ребёнка
29.04.1909

Дочь: Бочкова (Белякина) Мария Семеновна

Мать ребёнка: Белякина (Пичугина) Федосия Степановна

Рождение ребёнка
13.11.1911

Дочь: Шахворостова (Белякина) Анна Семеновна

Мать ребёнка: Белякина (Пичугина) Федосия Степановна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Белякин Михаил Семенович

Мать ребёнка: Белякина (Пичугина) Федосия Степановна

Рождение ребёнка
06.11.1918

Дочь: (Белякина) Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Белякина (Пичугина) Федосия Степановна

Рождение ребёнка
05.09.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белякина (Пичугина) Федосия Степановна

Смерть
1950

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