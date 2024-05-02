Белякина (Пичугина) Федосия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1883
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1883
Бракосочетание
21.01.1904
Рождение ребёнка
27.02.1905
Сын: Белякин Василий Семенович
Отец ребёнка: Белякин Семен Никитич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Белякина) Анна Семеновна
Отец ребёнка: Белякин Семен Никитич
Рождение ребёнка
29.04.1909
Дочь: Бочкова (Белякина) Мария Семеновна
Отец ребёнка: Белякин Семен Никитич
Рождение ребёнка
13.11.1911
Дочь: Шахворостова (Белякина) Анна Семеновна
Отец ребёнка: Белякин Семен Никитич
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Белякин Семен Никитич
Рождение ребёнка
06.11.1918
Дочь: (Белякина) Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Белякин Семен Никитич
Рождение ребёнка
05.09.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белякин Семен Никитич
Смерть
1974