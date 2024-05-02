Белякина (Пичугина) Федосия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякина (Пичугина) Федосия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1883

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1883

Отец: Пичугин Степан Зеновьевич

Мать: Пичугина (Колбина) Александра Никоновна

Бракосочетание
21.01.1904

Муж: Белякин Семен Никитич

Рождение ребёнка
27.02.1905

Сын: Белякин Василий Семенович

Отец ребёнка: Белякин Семен Никитич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Белякина) Анна Семеновна

Отец ребёнка: Белякин Семен Никитич

Рождение ребёнка
29.04.1909

Дочь: Бочкова (Белякина) Мария Семеновна

Отец ребёнка: Белякин Семен Никитич

Рождение ребёнка
13.11.1911

Дочь: Шахворостова (Белякина) Анна Семеновна

Отец ребёнка: Белякин Семен Никитич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Белякин Михаил Семенович

Отец ребёнка: Белякин Семен Никитич

Рождение ребёнка
06.11.1918

Дочь: (Белякина) Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Белякин Семен Никитич

Рождение ребёнка
05.09.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белякин Семен Никитич

Смерть
1974

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