Троцкий Сергей Семëнович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Троцкий Семëн Кириллович
Рождение ребёнка
03.06.1941
Сын: Троицкий Леонид Сергеевич
Мать ребёнка: Троцкая Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянчикова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Троицкий Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Троцкая Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Троцкая Евдокия Васильевна
Смерть
1983