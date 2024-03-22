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Троцкий Сергей Семëнович

Место рождения

Талалаевка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1908

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Троцкий Семëн Кириллович

Мать: не указана

Талалаевка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1941

Сын: Троицкий Леонид Сергеевич

Мать ребёнка: Троцкая Евдокия Васильевна

Талалаевка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянчикова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Талалаевка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троицкий Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Талалаевка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троицкий Пëтр Сергеевич

Мать ребёнка: Троцкая Евдокия Васильевна

Талалаевка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Троцкая Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Троцкая Евдокия Васильевна

Смерть
1983
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