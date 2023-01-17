Троцкая (Ротач) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троцкая (Ротач) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Талалаевка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1910

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Талалаевка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1941

Сын: Троицкий Леонид Сергеевич

Отец ребёнка: Троцкий Сергей Семëнович

Талалаевка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троицкий Пëтр Сергеевич

Отец ребёнка: Троцкий Сергей Семëнович

Талалаевка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троцкий Сергей Семëнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Троцкий Сергей Семëнович

Смерть
1960
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