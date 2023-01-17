Троцкая (Ротач) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1941
Сын: Троицкий Леонид Сергеевич
Отец ребёнка: Троцкий Сергей Семëнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Троцкий Сергей Семëнович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Троцкий Сергей Семëнович
Смерть
1960