пипин 2 геристальский — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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пипин 2 геристальский

Место рождения

Не указано

Дата рождения

635

Дата смерти

17.12.714

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
635

Отец: анзегизель

Мать: бегга анденская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: хильдебранд 1

Мать ребёнка: альпаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: гримоальд нейстрийский

Мать ребёнка: плектруда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: дрого шампанский

Мать ребёнка: плектруда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: плектруда

Рождение ребёнка
686

Сын: карл мартелл

Мать ребёнка: альпаида

Смерть
17.12.714

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