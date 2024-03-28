пипин 2 геристальский
Место рожденияНе указано
Дата рождения635
Дата смерти17.12.714
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
635
Отец: анзегизель
Мать: бегга анденская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: хильдебранд 1
Мать ребёнка: альпаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: плектруда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: дрого шампанский
Мать ребёнка: плектруда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: плектруда
Рождение ребёнка
686
Сын: карл мартелл
Мать ребёнка: альпаида
Смерть
17.12.714