Кондаков Федор Владимирович С 1858 по 1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кондаков Федор Владимирович

Место рождения

Селище, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

С 1858 по 1860

Дата смерти

01.05.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1858 по 1860

Отец: Кондаков Владимир Лаврентьевич

Мать: (Хахалина) Варвара Евлантьева

Селище, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Фаддеева (Кондакова) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Кондакова Татьяна Николаева

Селище, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Балагурова (Кондакова) Мария Федорова

Мать ребёнка: Кондакова Татьяна Николаева

Селище, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.01.1887 ст.

Сын: Кондаков Василий Федорович

Мать ребёнка: Кондакова Татьяна Николаева

Селище, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Швецова (Кондакова) Манефа Федорова

Мать ребёнка: Кондакова Татьяна Николаева

Селище, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
03.05.1898

Жена: Кондакова (Зимина) Елена Васильевна

Смерть
01.05.1907 ст.
Селище, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

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