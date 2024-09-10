Кондаков Федор Владимирович
Место рождения
Дата рожденияС 1858 по 1860
Дата смерти01.05.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1858 по 1860
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Фаддеева (Кондакова) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Кондакова Татьяна Николаева
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Балагурова (Кондакова) Мария Федорова
Мать ребёнка: Кондакова Татьяна Николаева
Рождение ребёнка
29.01.1887 ст.
Сын: Кондаков Василий Федорович
Мать ребёнка: Кондакова Татьяна Николаева
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Швецова (Кондакова) Манефа Федорова
Мать ребёнка: Кондакова Татьяна Николаева
Бракосочетание
03.05.1898
Смерть
01.05.1907 ст.