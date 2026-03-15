Борисов Михаил Иванович
мужской, родился 1832, Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецБорисов Иван Матвеевич1810 г.р.
МатьБорисова Авдотья Кирилловна1811 г.р.
Супруги
Борисова Екатерина Гавриловна1831 г.р.
Дети
Борисов Евдоким Михайлович1855 г.р.
Борисов Лаврентий Михайлович1858 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Сын: Борисов Евдоким Михайлович
Мать ребёнка: Борисова Екатерина Гавриловна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Борисов Лаврентий Михайлович
Мать ребёнка: Борисова Екатерина Гавриловна
Смерть
Неизвестно