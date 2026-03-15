Борисов Михаил Иванович 1832 — найти родственников по фамилии на Familio

Борисов Михаил Иванович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1832, Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Борисов Иван Матвеевич1810 г.р.
Мать
Борисова Авдотья Кирилловна1811 г.р.
Супруги
Борисова Екатерина Гавриловна1831 г.р.
Дети
Борисов Евдоким Михайлович1855 г.р.
Борисов Лаврентий Михайлович1858 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Борисов Иван Матвеевич

Мать: Борисова Авдотья Кирилловна

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Екатерина Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1855

Сын: Борисов Евдоким Михайлович

Мать ребёнка: Борисова Екатерина Гавриловна

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1858

Сын: Борисов Лаврентий Михайлович

Мать ребёнка: Борисова Екатерина Гавриловна

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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