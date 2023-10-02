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Ашабаев Сергей Аташевич
Ашабаев Сергей Аташевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.10.1964
Пол
Мужской
Отец
Ашабаев Аташ
Мать
Ашабаева Валентина Леонтьевна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1964
Отец:
Ашабаев Аташ
Мать:
Ашабаева Валентина Леонтьевна
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