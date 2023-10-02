Ашабаев Сергей Аташевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАшабаев Сергей Аташевич

Ашабаев Сергей Аташевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1964

Пол

Мужской

Отец

Мать

1938 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1964

Отец: Ашабаев Аташ

Мать: Ашабаева Валентина Леонтьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close