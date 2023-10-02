Ашабаева Валентина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашабаева Валентина Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1938

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1938

Отец: Мальнев Леон

Мать: Мальнева Марфа Тимофеевна

Рождение ребёнка
13.01.1960

Дочь: Попова Вера Георгиевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.10.1964

Сын: Ашабаев Сергей Аташевич

Отец ребёнка: Ашабаев Аташ

Рождение ребёнка
13.12.1973

Сын: Рыбак Евгений Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ашабаев Аташ

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