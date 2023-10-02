Ашабаева Валентина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1938
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1938
Отец: Мальнев Леон
Рождение ребёнка
13.01.1960
Дочь: Попова Вера Георгиевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.10.1964
Отец ребёнка: Ашабаев Аташ
Рождение ребёнка
13.12.1973
Сын: Рыбак Евгений Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ашабаев Аташ