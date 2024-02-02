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Мельхер Эмма Адамовна
Мельхер Эмма Адамовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1923
Дата смерти
1997
Пол
Женский
Отец
Melcher Adam
1886 г.р.
Мать
Melcher (Schafer) Sarah
1887 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец:
Melcher Adam
Мать:
Melcher Sarah
Смерть
1997
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