Мельхер Эмма Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельхер Эмма Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Melcher Adam

Мать: Melcher Sarah

Смерть
1997
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