Подмарева (Аблезина) Акулина Елисеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Гусынина (Подмарева) Анна Васильева
Отец ребёнка: Подмарев Василий Меркулов
Рождение ребёнка
Около 1846
Отец ребёнка: Подмарев Василий Меркулов
Смерть
После 1850