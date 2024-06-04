Подмарева (Аблезина) Акулина Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подмарева (Аблезина) Акулина Елисеева

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Аблезин Елисей (Семион) Тимофеев

Мать: Аблезина Устинья Кононова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подмарев Василий Меркулов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Гусынина (Подмарева) Анна Васильева

Отец ребёнка: Подмарев Василий Меркулов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Подмарев Семен Васильев

Отец ребёнка: Подмарев Василий Меркулов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850

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