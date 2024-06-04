Аблезин Елисей (Семион) Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАблезин Елисей (Семион) Тимофеев

Аблезин Елисей (Семион) Тимофеев

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Аблезин Тимофей Никитин

Мать: Аблезина Ховронья Васильева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аблезина Устинья Кононова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: (Аблезина) Екатерина Елисеева

Мать ребёнка: Аблезина Устинья Кононова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Аблезина) Настасья Елисеева

Мать ребёнка: Аблезина Устинья Кононова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Подмарева (Аблезина) Акулина Елисеева

Мать ребёнка: Аблезина Устинья Кононова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1842
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.