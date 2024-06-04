Аблезин Елисей (Семион) Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: (Аблезина) Екатерина Елисеева
Мать ребёнка: Аблезина Устинья Кононова
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Аблезина) Настасья Елисеева
Мать ребёнка: Аблезина Устинья Кононова
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Подмарева (Аблезина) Акулина Елисеева
Мать ребёнка: Аблезина Устинья Кононова
Смерть
1842