Белоусов Иван Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти22.05.1795 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Белоусов Сидор Иванович
Мать: не указана
Место жительства
1744
Березняки, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Место жительства
1745
Большой Кантат, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Белоусов Алексей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/ebda94b2-20ea-4e1b-a083-48008c21af29/168
Место жительства
1795
https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73ca4282c6b2/198
Смерть
22.05.1795 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/e2f5ba9a-3fb4-48dd-82df-979af4db9f0a/470