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Белоусов Иван Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

22.05.1795 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Белоусов Сидор Иванович

Мать: не указана

Место жительства
1744
Березняки, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Место жительства
1745
Большой Кантат, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Рождение ребёнка
1756

Сын: Белоусов Роман Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Белоусов Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/ebda94b2-20ea-4e1b-a083-48008c21af29/168
Место жительства
1795
https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73ca4282c6b2/198
Смерть
22.05.1795 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/e2f5ba9a-3fb4-48dd-82df-979af4db9f0a/470

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