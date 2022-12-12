деревня Березняки, деревня Березняки, Казачинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Березняки

Казачинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Енисейский округ
335Березинская (Березник), д. каз.при ррч. Хаусе и Москвихе.14519287675
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Енисейский уезд, Казачинская волость
514Березинская, д., на рч. Москвихе3614111820

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Казачинский район
137865Березнякидеревня57°33'93°12'O-46-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Казачинский муниципальный район, Сельское поселение Рождественский сельсовет
4620431106д Березняки#Н/Д
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