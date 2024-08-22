Алхазова (Лозовая) Валентина Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлхазова (Лозовая) Валентина Самуиловна

Алхазова (Лозовая) Валентина Самуиловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1928

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1928

Отец: Лозовой Самуил Тимофеевич

Мать: Лозовая Лидия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алхазов Михаил Лазаревич

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
11.10.1948

Дочь: Трибой Тереза Михайловна

Отец ребёнка: Алхазов Михаил Лазаревич

Рождение ребёнка
30.04.1950

Сын: Алхазов Эдуард Михайлович

Отец ребёнка: Алхазов Михаил Лазаревич

Смерть
2017

Мы используем куки для улучшения работы сайта.