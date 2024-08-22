Алхазова (Лозовая) Валентина Самуиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1928
Дата смерти2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
11.10.1948
Дочь: Трибой Тереза Михайловна
Отец ребёнка: Алхазов Михаил Лазаревич
Рождение ребёнка
30.04.1950
Сын: Алхазов Эдуард Михайлович
Отец ребёнка: Алхазов Михаил Лазаревич
Смерть
2017