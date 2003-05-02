Алхазов Михаил Лазаревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1916
Дата смерти02.05.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
11.10.1948
Дочь: Трибой Тереза Михайловна
Мать ребёнка: Алхазова Валентина Самуиловна
Рождение ребёнка
30.04.1950
Сын: Алхазов Эдуард Михайлович
Мать ребёнка: Алхазова Валентина Самуиловна
Смерть
02.05.2003