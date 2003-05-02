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Алхазов Михаил Лазаревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1916

Дата смерти

02.05.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1916

Отец: Алхазов Лазарь Мартынович

Мать: Алхазова Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алхазова Валентина Самуиловна

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
11.10.1948

Дочь: Трибой Тереза Михайловна

Мать ребёнка: Алхазова Валентина Самуиловна

Рождение ребёнка
30.04.1950

Сын: Алхазов Эдуард Михайлович

Мать ребёнка: Алхазова Валентина Самуиловна

Смерть
02.05.2003

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