Рощупкина (Левашева) Александра Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рощупкина (Левашева) Александра Прохоровна

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

13.04.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

Муж

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1911

Отец: Левашев Прохор Андреев

Мать: Левашева Анна Тимофеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рощупкин Петр Семенович

Рождение ребёнка
11.12.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рощупкин Петр Семенович

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рощупкин Петр Семенович

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рощупкин Петр Семенович

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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