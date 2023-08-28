Рощупкина (Левашева) Александра Прохоровна
Место рождения
Дата рождения13.04.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1911
Отец: Левашев Прохор Андреев
Мать: Левашева Анна Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.1930
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
10.11.1935
Смерть
Неизвестно