Левашева Анна Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1910
Отец ребёнка: Левашев Прохор Андреев
Рождение ребёнка
13.04.1911
Дочь: Рощупкина (Левашева) Александра Прохоровна
Отец ребёнка: Левашев Прохор Андреев
Рождение ребёнка
21.07.1913
Дочь: (Левашева) Анна Прохорова
Отец ребёнка: Левашев Прохор Андреев
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Левашев Прохор Андреев
Смерть
Неизвестно