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Левашева Анна Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1910

Сын: Левашев Семен Прохоров

Отец ребёнка: Левашев Прохор Андреев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.04.1911

Дочь: Рощупкина (Левашева) Александра Прохоровна

Отец ребёнка: Левашев Прохор Андреев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.07.1913

Дочь: (Левашева) Анна Прохорова

Отец ребёнка: Левашев Прохор Андреев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Левашев Алексей Прохоров

Отец ребёнка: Левашев Прохор Андреев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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