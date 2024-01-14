Крупнова Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крупнов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муж Валентины
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупнов Валентин
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупнов Виктор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крупнова Нина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно