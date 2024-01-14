Крупнова Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупнова Валентина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крупнов Николай

Мать: Живописцева Матрёна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муж Валентины

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупнов Валентин

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупнов Виктор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крупнова Нина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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