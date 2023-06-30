Савочкин Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1852 ст.
Отец: Савочкин Сергей Степанович
Рождение ребёнка
16.05.1891 ст.
Сын: Савочкин Константин Александрович
Мать ребёнка: Савочкина Евдокия Степановна
Бракосочетание
27.08.1895 ст.
Венчание состоялось в Михаило-Архангельской церкви. Свидетели по жениху: крестьяне села Коржевок Федор Максимович Уточкин и Иван Сергеевич Савочкин. Свидетели по невесте: крестьяне села Коржевок Иван ... Показать все
Поручитель
24.01.1901 ст.
Поручитель на свадьбе Михаила Григорьевича Кулагина и Феоктисты Козловой. Венчание состоялось в Рождество-Богородецкой церкви.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно