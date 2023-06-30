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Савочкин Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.

Отец: Савочкин Сергей Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1891 ст.

Сын: Савочкин Константин Александрович

Мать ребёнка: Савочкина Евдокия Степановна

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.08.1895 ст.

Жена: Савочкина Параскева Андреевна

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Венчание состоялось в Михаило-Архангельской церкви. Свидетели по жениху: крестьяне села Коржевок Федор Максимович Уточкин и Иван Сергеевич Савочкин. Свидетели по невесте: крестьяне села Коржевок Иван ... Показать все
Поручитель
24.01.1901 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Поручитель на свадьбе Михаила Григорьевича Кулагина и Феоктисты Козловой. Венчание состоялось в Рождество-Богородецкой церкви.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савочкина Евдокия Степановна

Смерть
Неизвестно
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