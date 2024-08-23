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Лукьянов-Кузнецов Василий Андреевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.03.1853

Дата смерти

После 02.07.1875

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1853

Отец: Кузнецов Андрей Лукич

Мать: Пелагея Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
17.03.1853
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
20.10.1872

Жена: Лукьянова Пелагея Тимофеевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
18.11.1873

Дочь: (Кузнецова) Матрёна Васильевна

Мать ребёнка: Лукьянова Пелагея Тимофеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.07.1875

Сын: Кузнецов-Лукьянов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Лукьянова Пелагея Тимофеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 02.07.1875

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