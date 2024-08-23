Лукьянов-Кузнецов Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения17.03.1853
Дата смертиПосле 02.07.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1853
Отец: Кузнецов Андрей Лукич
Мать: Пелагея Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
17.03.1853
Бракосочетание
20.10.1872
Рождение ребёнка
18.11.1873
Дочь: (Кузнецова) Матрёна Васильевна
Мать ребёнка: Лукьянова Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
02.07.1875
Сын: Кузнецов-Лукьянов Иван Васильевич
Мать ребёнка: Лукьянова Пелагея Тимофеевна
Смерть
После 02.07.1875