Гаврила Матвеев
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Матвей Степанов
Мать: Марфа Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелания Сидорова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анна Гаврилова
Мать ребёнка: Мелания Сидорова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Фёдор Гаврилов
Мать ребёнка: Мелания Сидорова
Место жительства
1850
35 семья
Рождение ребёнка
1853
Сын: Михаил Гаврилов
Мать ребёнка: Мелания Сидорова
Смерть
1857
Место жительства
1858
29 семья