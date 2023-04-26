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Гаврила Матвеев

Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Матвей Степанов

Мать: Марфа Степанова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелания Сидорова

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анна Гаврилова

Мать ребёнка: Мелания Сидорова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Фёдор Гаврилов

Мать ребёнка: Мелания Сидорова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
35 семья
Рождение ребёнка
1853

Сын: Михаил Гаврилов

Мать ребёнка: Мелания Сидорова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1857
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
29 семья

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