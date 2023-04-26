Мелания Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелания Сидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анна Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Матвеев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Фёдор Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Матвеев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
35 семья
Рождение ребёнка
1853

Сын: Михаил Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Матвеев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
29 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила Матвеев

Смерть
Неизвестно