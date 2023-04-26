Мелания Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анна Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Матвеев
Рождение ребёнка
1850
Сын: Фёдор Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Матвеев
Место жительства
1850
35 семья
Рождение ребёнка
1853
Сын: Михаил Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Матвеев
Место жительства
1858
29 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврила Матвеев
Смерть
Неизвестно