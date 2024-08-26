Попова Ефимия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Ефимия Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Заборское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Василий Парфёнович

Рождение ребёнка
1745

Дочь: (Попова) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Попов Василий Парфёнович

Заборское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Шалгунова (Попова) Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Попов Василий Парфёнович

Заборское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1749

Сын: Попов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Парфёнович

Заборское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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