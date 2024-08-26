Попова Ефимия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1745
Дочь: (Попова) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий Парфёнович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Шалгунова (Попова) Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий Парфёнович
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Попов Василий Парфёнович
Смерть
Неизвестно