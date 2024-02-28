Волошина (Геращенкова) Евфросиния Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волошина (Геращенкова) Евфросиния Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Геращенков (Гарашенков) Михаил

Мать: Геращенкова (Гаращенкова) Екатерина Елисеева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волошин Захарий Феодоров

Рождение ребёнка
1860

Сын: Волошин Иван Захаров

Отец ребёнка: Волошин Захарий Феодоров

Рождение ребёнка
1863

Дочь: (Волошина) Феодосия Захаровна

Отец ребёнка: Волошин Захарий Феодоров

Рождение ребёнка
1868

Сын: Волошин Петр Захаров

Отец ребёнка: Волошин Захарий Феодоров

Рождение ребёнка
21.02.1870

Сын: Волошин Василий Захаров

Отец ребёнка: Волошин Захарий Феодоров

Рождение ребёнка
11.06.1872

Дочь: (Волошина) Акилина Захарова

Отец ребёнка: Волошин Захарий Феодоров

Рождение ребёнка
07.06.1874

Сын: Волошин Феодор Захаров

Отец ребёнка: Волошин Захарий Феодоров

Рождение ребёнка
11.08.1875

Сын: Волошин Максим Захаров

Отец ребёнка: Волошин Захарий Феодоров

Рождение ребёнка
17.06.1878

Сын: Волошин Мефодий Захаров

Отец ребёнка: Волошин Захарий Феодоров

Смерть
Неизвестно

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