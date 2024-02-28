Волошина (Геращенкова) Евфросиния Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860
Сын: Волошин Иван Захаров
Отец ребёнка: Волошин Захарий Феодоров
Рождение ребёнка
1863
Дочь: (Волошина) Феодосия Захаровна
Отец ребёнка: Волошин Захарий Феодоров
Рождение ребёнка
1868
Сын: Волошин Петр Захаров
Отец ребёнка: Волошин Захарий Феодоров
Рождение ребёнка
21.02.1870
Отец ребёнка: Волошин Захарий Феодоров
Рождение ребёнка
11.06.1872
Дочь: (Волошина) Акилина Захарова
Отец ребёнка: Волошин Захарий Феодоров
Рождение ребёнка
07.06.1874
Отец ребёнка: Волошин Захарий Феодоров
Рождение ребёнка
11.08.1875
Отец ребёнка: Волошин Захарий Феодоров
Рождение ребёнка
17.06.1878
Отец ребёнка: Волошин Захарий Феодоров
Смерть
Неизвестно