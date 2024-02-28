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Волошин Мефодий Захаров

Место рождения

пригородная слобода Новая Сотня Острогожский район

Дата рождения

17.06.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1878

Отец: Волошин Захарий Феодоров

Мать: Волошина (Геращенкова) Евфросиния Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
запасный унтер-офицер из крестьян
Бракосочетание
22.10.1906

Жена: Волошина (Медведева) Наталия Иванова

Рождение ребёнка
29.07.1907

Дочь: (Волошина) Серафима Мефодьева

Мать ребёнка: Волошина (Медведева) Наталия Иванова

Смерть
Неизвестно

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