Волошин Мефодий Захаров
Место рожденияпригородная слобода Новая Сотня Острогожский район
Дата рождения17.06.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1878
Работа или профессия
Неизвестно
запасный унтер-офицер из крестьян
Бракосочетание
22.10.1906
Рождение ребёнка
29.07.1907
Дочь: (Волошина) Серафима Мефодьева
Мать ребёнка: Волошина (Медведева) Наталия Иванова
Смерть
Неизвестно