Волошина (Медведева) Наталия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волошина (Медведева) Наталия Иванова

Место рождения

г.Острогожск Воронежская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
мещанка г.Острогожска
Бракосочетание
22.10.1906

Муж: Волошин Мефодий Захаров

Рождение ребёнка
29.07.1907

Дочь: (Волошина) Серафима Мефодьева

Отец ребёнка: Волошин Мефодий Захаров

Смерть
Неизвестно

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