Волошина (Медведева) Наталия Иванова
Место рожденияг.Острогожск Воронежская область
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка г.Острогожска
Бракосочетание
22.10.1906
Рождение ребёнка
29.07.1907
Дочь: (Волошина) Серафима Мефодьева
Отец ребёнка: Волошин Мефодий Захаров
Смерть
Неизвестно