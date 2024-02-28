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Волошин Иван Захаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Волошин Захарий Феодоров

Мать: Волошина (Геращенкова) Евфросиния Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волошина Александра Яковлева

Рождение ребёнка
1884

Сын: Волошин Феодор Иванов

Мать ребёнка: Волошина Александра Яковлева

Рождение ребёнка
13.05.1886

Сын: Волошин Димитрий Иванов

Мать ребёнка: Волошина Александра Яковлева

Рождение ребёнка
1897

Сын: Волошин Василий Иванович

Мать ребёнка: Волошина Александра Яковлева

Рождение ребёнка
01.08.1900

Дочь: (Волошина) Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Волошина Александра Яковлева

Рождение ребёнка
12.02.1902

Дочь: (Волошина) Анна Иванова

Мать ребёнка: Волошина Александра Яковлева

Рождение ребёнка
06.02.1905

Сын: Волошин Димитрий Иванов

Мать ребёнка: Волошина Александра Яковлева

Смерть
Неизвестно

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