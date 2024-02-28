Волошин Иван Захаров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Волошина Александра Яковлева
Рождение ребёнка
13.05.1886
Мать ребёнка: Волошина Александра Яковлева
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Волошина Александра Яковлева
Рождение ребёнка
01.08.1900
Дочь: (Волошина) Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Волошина Александра Яковлева
Рождение ребёнка
12.02.1902
Дочь: (Волошина) Анна Иванова
Мать ребёнка: Волошина Александра Яковлева
Рождение ребёнка
06.02.1905
Мать ребёнка: Волошина Александра Яковлева
Смерть
Неизвестно