(Белокопытова) Пелагея Матвеевна 29.09.1857 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Белокопытова) Пелагея Матвеевна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 29.09.1857 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла После 1858

Отец
Белокопытов Матвей АгафоновичОколо 1817 г.р.
Мать
Белокопытова (Чернова) Федосья АндреевнаОколо 1815 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1857 ст.

Отец: Белокопытов Матвей Агафонович

Мать: Белокопытова (Чернова) Федосья Андреевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
30.09.1857 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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