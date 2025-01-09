(Белокопытова) Пелагея Матвеевна
женский, родилась 29.09.1857 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла После 1858
ОтецБелокопытов Матвей АгафоновичОколо 1817 г.р.
МатьБелокопытова (Чернова) Федосья АндреевнаОколо 1815 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1857 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Крещение
30.09.1857 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858