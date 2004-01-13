Городилова (Коунева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городилова (Коунева) Мария

Место рождения

чернавка

Дата рождения

25.03.1937

Дата смерти

13.01.2004

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1937

Отец: Коунев Тимофей

Мать: Анна

чернавка
Рождение ребёнка
25.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Городилов Алексей

Солгон, Россия
Рождение ребёнка
05.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Городилов Алексей

Россия, г.Красноярск
Смерть
13.01.2004
Похороны
Неизвестно
с.Солгон
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