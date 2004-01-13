Городилова (Коунева) Мария
Место рождениячернавка
Дата рождения25.03.1937
Дата смерти13.01.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1937
Отец: Коунев Тимофей
Мать: Анна
чернавка
Рождение ребёнка
25.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Городилов Алексей
Солгон, Россия
Рождение ребёнка
05.06.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Городилов Алексей
Россия, г.Красноярск
Смерть
13.01.2004
Похороны
Неизвестно
с.Солгон