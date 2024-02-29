Городилов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городилов Алексей

Место рождения

сиберячка

Дата рождения

19.01.1936

Дата смерти

26.12.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1936

Отец: Городилов Дмитрий

Мать: Анна

сиберячка
Рождение ребёнка
25.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Городилова Мария

Солгон, Россия
Рождение ребёнка
05.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Городилова Мария

Россия, г.Красноярск
Смерть
26.12.1993
с.Солгон
Причина смерти: сах деабед
Похороны
Неизвестно
Солгон, Россия
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