Городилов Алексей
Место рождениясиберячка
Дата рождения19.01.1936
Дата смерти26.12.1993
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1936
Отец: Городилов Дмитрий
Мать: Анна
сиберячка
Рождение ребёнка
25.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Городилова Мария
Солгон, Россия
Рождение ребёнка
05.06.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Городилова Мария
Россия, г.Красноярск
Смерть
26.12.1993
с.Солгон
Причина смерти: сах деабед
Похороны
Неизвестно
Солгон, Россия